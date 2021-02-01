Архангельск, 1 февраля 2021, 15:44 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области COVID-19 диагностировали 240 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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Лидер по суточному приросту заболевших — Котласский район (+60). На втором месте — Архангельск (+51), на третьем — Северодвинск (+38) На лечении находятся 3414 человека.
С начала пандемии COVID-19 переболели 48 155 жителей области. Жертвами инфекции стали более 580 человек.