Вашингтон, , 15:44 — REGNUM Сценарист американского мультипликационного сериала «Симпсоны» Марк Уилмор скончался на 58-м году. Об этом 31 января вечером сообщил его брат Ларри Уилмор на своей странице в соцсети Twitter.

Цитата из м/ф «Симпсоны». 1989. США

«Мой дорогой брат Марк Эдвард Уилмор ушел из жизни прошлой ночью после борьбы с коронавирусом и другими болезнями, от которых он страдал долгие годы», — написал в своем сообщении Ларри Уилмор.

Отметим, по информации журнала Deadline, Уилмор был сценаристом «Симпсонов» с 2002 года и в 2008 получил премию Emmy в номинации «Лучшая анимационная программа» за работу в качестве продюсера над эпизодом Eternal moonshine of the Simpson MInd («Вечное сияние симпсоновского разума»).