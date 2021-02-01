Ульяновск, , 15:37 — REGNUM В Ульяновской области спасатели предупреждают об очередном ухудшении погодных условий. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные регионального центра по гидрометеорологии.

По прогнозу, в ночь с 1 на 2 февраля и утром 2 февраля ожидается сильный снег, снежные заносы, гололедица. В ведомстве отмечают, что объявляется жёлтый уровень опасности (второй уровень при четырёхуровневой градации погодной шкалы).

Спасатели рекомендуют при усилении ветра по возможности оставаться дома или ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в Ульяновской области после сильных снегопадов и оттепели было принято решение привлечь для уборки снега дополнительную технику. Губернатор региона области Сергей Морозов, говоря о зимнем содержании Ульяновска, заявил, что «сложившаяся модель уборки не выдерживает критики».

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