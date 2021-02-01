Волгоград, , 16:13 — REGNUM Ветеранов Великой Отечественной войны в канун годовщины Сталинградской Победы поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Встреча с фронтовиками прошла по видеосвязи, сообщает 1 февраля пресс-служба администрации региона.

Андрей Бочаров поздравляет по видеосвязи защитников Сталинграда Volgograd.ru

На связь с главой региона вышли ветераны Евгений Рогов, Виктор Шестель, Владимир Павлушкин и Павел Андреев. Памятные мероприятия, посвящённые победе в Сталинградской битве, проходят во всех муниципалитетах Волгоградской области. Программа празднования включает в себя около 300 мероприятий, но в условиях пандемии коронавируса большинство из них проводится в онлайн-режиме.

«Дорогие наши ветераны, от имени жителей Волгоградской области поздравляю участников Сталинградской битвы, всех фронтовиков, тружеников тыла с 78-й годовщиной Победы советских войск под Сталинградом. И, конечно, хочу вам сказать самые искреннее слова благодарности. Жители нашей страны очень ценят вас, вашу работу, ваше отношение к людям, отношение к своей Родине. Вы отстояли Сталинград, освободили мир от фашизма. И сейчас вы также находитесь в строю. Своим примером вы показываете нам, как нужно любить свою Родину. Вместе со своими товарищами, боевыми друзьями, теми, кто трудился в тылу, вы восстановили нашу землю, отстроили населённые пункты, создали основу для дальнейшего развития. Крепкого вам здоровья, вы нам очень нужны», — поздравил ветеранов Андрей Бочаров.

Центром памятных мероприятий 2 февраля станет Волгоград — здесь пройдут реконструкция сталинградского митинга победителей 1943 года, торжественное открытие после реставрации памятника «Танк Т-34 — Челябинский колхозник», акция «Сталинград — будем жить!» и многие другие. Завершиться празднование Сталинградской победы в 20:00 фейерверком на площади Павших Борцов.