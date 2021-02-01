Волгоград, 1 февраля 2021, 16:13 — REGNUM Ветеранов Великой Отечественной войны в канун годовщины Сталинградской Победы поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Встреча с фронтовиками прошла по видеосвязи, сообщает 1 февраля пресс-служба администрации региона.
На связь с главой региона вышли ветераны Евгений Рогов, Виктор Шестель, Владимир Павлушкин и Павел Андреев. Памятные мероприятия, посвящённые победе в Сталинградской битве, проходят во всех муниципалитетах Волгоградской области. Программа празднования включает в себя около 300 мероприятий, но в условиях пандемии коронавируса большинство из них проводится в онлайн-режиме.
Центром памятных мероприятий 2 февраля станет Волгоград — здесь пройдут реконструкция сталинградского митинга победителей 1943 года, торжественное открытие после реставрации памятника «Танк Т-34 — Челябинский колхозник», акция «Сталинград — будем жить!» и многие другие. Завершиться празднование Сталинградской победы в 20:00 фейерверком на площади Павших Борцов.