Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM В Ленинградской области могут привлечь к уголовной ответственности мать 11-летней девочки Вари, жительницы Всеволожского района Ленобласти, которая была задержана 31 января сотрудниками правоохранительных органов в ходе пресечения несанкционированной уличной акции в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщила 1 февраля уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова, мать девочки может быть привлечена к ответственности по статье 125 УК РФ о намеренном оставлении несовершеннолетнего в опасности. За такое преступление может быть назначено до одного года лишения свободы.

Как выяснилось, накануне несанкционированной акции по инициативе школы, где учится Варя, состоялась беседа с ее матерью по телефону.

«Женщину оповестили, что ее ребенок предполагает участвовать в несанкционированном митинге, предупредили об опасности для несовершеннолетней, а также ответственности родителей», — отметила Литвинова.

Тем не менее малолетняя школьница всё-таки поехала на незаконную акцию в Петербург вместе с двумя друзьями постарше.

В настоящее время детский омбудсмен Ленобласти связывается с отцом ребенка.

Как сообщала «Фонтанка», Варя более двух часов находилась в отделе полиции в ожидании приезда матери из посёлка Токсово. Как следует из видеозаписи издания, девочка вполне осознавала, что отправилась на оппозиционную акцию.

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