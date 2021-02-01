Екатеринбург, , 15:39 — REGNUM Свердловской области направят 330 млн рублей из федерального бюджета на цифровизацию транспортной системы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Большую часть данной суммы (250 млн рублей) передадут Екатеринбургу, а оставшиеся 80 млн рублей — Нижнетагильская городская агломерация. Эти деньги потратят на создание интеллектуальной транспортной системы с включением в неё камер видеонаблюдения, «умных» перекрёстков и остановок.

«Пока в муниципалитетах создаются отдельные цифровые сервисы и элементы, которые объединятся в целостную интеллектуальную систему в 2024 году», — уточнил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Средства получат в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отменили конкурс на приобретение новых газовых автобусов. Аукцион перезапустят после изменения параметров — власти хотят увеличить число приобретаемых автобусов.

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