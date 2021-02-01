Тамбов, , 15:28 — REGNUM В Тамбовской области 1 февраля подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 22 тыс. 702 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 20 тыс. 856 пациентов, в том числе 21 человек — за последние сутки. За весь период скончались 273 человека.

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