Москва, , 15:27 — REGNUM Технически российский интернет может работать автономно давно, закон принят больше года назад, и российские лидеры всё уже комментировали. Дмитрий Медведев очень подробно всё объяснил и мотивировал, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Леонид Делицын.

«Призывы накладывать на Россию санкции звучат часто, в том числе и от зарубежных, и от «домашних» политиков. Санкции имеют целью ослабить экономику, обороноспособность, благосостояние влиятельных граждан.

Удар, конечно, будет очень болезненным, поскольку преобладающим поставщиком информационных услуг сегодня является США, а ИТ переходят на сервисную модель. Тут можно вспомнить, что когда Роскомнадзор пытался отключить доступ к Telegram, то пострадали небольшие предприятия, которые использовали облачные ресурсы Amazon, так же как и Telegram.

Поскольку Amazon выделяет IP-адреса динамически, забаненными по IP оказывались магазины и сервисы, которым облачный оператор выдавал адрес, попавший в базы российского регулятора. Если мы окажемся в изоляции, то обновления Windows уже не скачаешь и мобильные приложения из App Store не загрузишь.

Компании, использующие ИТ-сервисы зарубежных поставщиков, останутся без этих сервисов, поскольку они, в значительной степени, предоставляются через Сеть. Всевозможное программное обеспечение с открытым кодом будет тоже доступно только то, которое уже есть на российских зеркалах.

Одно из обвинений, которые звучат в российский адрес — кибератаки. В принципе, кажется вполне простым решением этого вопроса отключение России от интернета, ведь корневые сервера сети находятся в США и управляются тоже там.

Если страну отключали от Олимпиады, могут отключить и от сети. Правда, зачастую сообщается, что хакеры атакуют не с домашней территории, а из третьих стран (чтобы лучше замести следы), так что этот повод вряд ли пригодится.

Кроме того, в этом контексте тоже есть тот фактор о котором упомянул Медведев: через интернет западные СМИ доносят до нас позицию западных политиков, которые, естественно, хотят, чтобы мы её слышали. А если Сеть будет отключена, то мы будем видеть только отечественную интерпретацию.

Ну и, в конце концов, интернет — ещё и средство сбора информации обо всех нас, а она нужна и западным сервисам, и магазинам, и другим заинтересованным лицам, потому что мы тоже — клиенты, потребители, граждане и т.п.

Но я не нашёл в словах Медведева ничего, о чём российские власти не говорили раньше. Между строк, конечно, можно разглядеть намёки, когда он рассказывает, что Китай обходится собственным интернетом и легко это переживает. Но у Китая другая экономика и даже другая культура — зависимость от западных благ там намного ниже», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение России от глобальной сети допускается, но власти имеют план действий на этот случай, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе беседы с российским СМИ.

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