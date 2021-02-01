* Кавказ" — запрещённая в России организация

Магас, , 15:23 — REGNUM Трое задержанных накануне, 31 января, жителей Ингушетии являлись членами незаконной террористической организации и оказывали помощь участникам банды Аслана Бютукаева. Об этом сообщили 1 февраля в пресс-службе Следственного комитета.

Задержанным в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителей и участников «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Курейшу Джандигову, Исламу Жандигову и Адаму Хашиеву предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: об участии в деятельности НВФ и участии в деятельности террористической организации.

Как стало известно правоохранителям, в 2020 году трое задержанных оказали содействие участникам террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Находившимся в розыске бандитам подозреваемые предоставили жилище для скрытного проживания и оказывали услуги по проведению разведки местности и перевозке по региону, а также предоставлению продуктов питания.

«Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство», — рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация по ликвидации остатков банды Аслана Бютукаева, разыскиваемого за организацию нескольких терактов на территории России, в том числе взрыва в аэропорту Домодедово, при котором погибли 37 человек и ранены еще более 117 человек, была проведена в Чечне 20 января 2021 года. Были нейтрализованы шестеро боевиков, в том числе главарь банды.