Уфа, , 15:25 — REGNUM Два проблемных объекта планируют ввести в эксплуатацию весной текущего года в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, данный вопрос был рассмотрен на «Стройчасе» в правительстве республики. Объекты находятся в г. Октябрьском. Так, до 1 апреля текущего года Фонд жилищного строительства планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь ЖК «Спартак» в 38 микрорайоне (80 квартир). А дом № 18 в ЖК «Весна» планируют сдать в конце мая текущего года. При этом дом №19 в этом ЖК планируется сдать в конце августа 2021 года.

«Неоднократно сам выезжал на площадку, строители возобновили работы по домам. Доклад о состоянии этих объектов буду принимать лично в еженедельном формате», — сообщил Хабиров.

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