Астрахань, , 15:18 — REGNUM В Астраханской области 1 февраля подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 24 тыс. 794 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 663 человека.

Выздоровели 15 тыс. 307 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 486 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.

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