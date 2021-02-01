Астрахань, 1 февраля 2021, 15:18 — REGNUM В Астраханской области 1 февраля подтверждено 164 новых случая заражения коронавирусом — на пять меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе было зарегистрировано 24 тыс. 794 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 663 человека.
Выздоровели 15 тыс. 307 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 486 человек скончались.
Коэффициент распространения инфекции составил 0,97.
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