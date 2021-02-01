Стокгольм, , 18:01 — REGNUM Наблюдавшиеся до недавнего времени перебои с поставками вакцины от COVID-19 не оказали существенного влияния на планы и темпы иммунизации населения Испания в первом квартале 2021 года. Ключевым временем для достижения цели правительства привить 70% населения станет весна текущего года. Об этом сообщила газета El País.

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При нынешних темпах вакцинации для иммунизации всего населения Испании от потребуются годы. Об этом заявляют некоторые видные политические лидеры страны. Однако журналисты издания подчеркивают, что низкая скорость вакцинации для ранней стадии кампании была «ожидаемой».

Отмечается, что задержка с доставкой имеющихся доз вакцин вызвала только «реорганизацию графика», но она не изменила прогнозов, которые были сделаны в конце декабря — большая часть жителей Испании получит прививку от COVID-19 к лету текущего года.

К началу прошлой недели в Испанию должно было прибыть 1 837 700 доз вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna. Власти недополучили всего 68 645 доз.

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