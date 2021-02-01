Ташкент, , 15:13 — REGNUM Продолжительность академического года в вузах Узбекистана уменьшится с десяти до 7,5−8 месяцев. Об этом 1 февраля заявил начальник главного управления министерства высшего и среднего специального образования Абдували Холиков на брифинге.

По его словам, за счет внедрения кредитно-модульной системы учебная нагрузка сократилась с 38−40 недель до 36. Продолжительность одного семестра составит 15 или 18 месяцев.

В последнем случае две недели отводится на изучение неосвоенных предметов и еще одна неделя — для выбора студентом предметов и преподавателей.

В программу также вводится третий — «летний» семестр. В это время студены смогут пересдать экзамены на платной основе.