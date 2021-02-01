Новосибирск, , 15:04 — REGNUM В заработавшем сегодня, 1 февраля, новом Новосибирском областном перинатальном центре на свет появился первый ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Первым малышом, появившимся здесь на свет, стала девочка весом 4 кг 220 грамм и ростом 53 сантиметра. Она родилась в 10:30. Малышку назвали Виктория», — уточнили в областной администрации.

Перинатальный центр в Новосибирске начали строить в 2013 году. В 2014 году объект был «заморожен» из-за трудностей с финансированием. В 2018 году после выделения средств из областного и федерального бюджетов работы на объекте были возобновлены.

Центр рассчитан до 6 тысяч родов в год.

Читайте также: Новый перинатальный центр в Новосибирске примет первых пациентов 1 февраля