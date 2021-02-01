Москва, , 15:04 — REGNUM В столицу России в ближайшем времени придут морозы, которые на следующей неделе достигнут пика, в результате чего в ночное время температура воздуха составит до — 27 °C. Об этом 1 февраля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«К нам придут тимофеевские морозы. В начале следующей недели морозы достигнут своего пика и столбики термометров опустятся до минус 22 — минус 27 градусов. Это может быть холоднее, чем в крещенские морозы, когда 18 января столбики опустились до минус 23,6 градусов», — приводит его слова РИА Новости.

Также синоптик рассказал, что в ночь на 6 февраля температура воздуха понизится до — 20 °C, а в ночь на 7 февраля — до −18… −23 °C.

«Первая половина февраля — аномально холодная, сегодня, завтра, послезавтра последние теплые деньки переживаем. Потом пойдет обвал мощный — и будем мерзнуть до середины месяца. Потом произойдет отскок в норму, но связано это будет с фронтальными системами, с облаками, и температуру это вернет в показатели нормы», — уточнил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Москвы и Московской области из-за гололедицы объявлен «желтый» уровень погодной опасности.