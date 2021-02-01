Москва, , 15:00 — REGNUM Власти Кубы ввели режим обязательного карантина для всех въезжающих в страну. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на министерство здравоохранения Кубы.

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При этом граждан РФ, летящих на курорты Кайо-Коко и Кайо-Гильермо, данные ужесточения не коснутся.

С 6 февраля к резидентам и нерезидентам страны, а также самостоятельным путешественникам, будет применяться «институциональная изоляция»: приезжающие будут обязаны сесть на пятидневный карантин до тех пор, пока им не придёт результат ПЦР-теста на коронавирус, который делается по прибытии на Кубу.

Отмечается, что изоляция граждан Кубы пройдёт в центрах, созданных в каждой из провинций страны: туда их доставят прямо из аэропорта. Доставка и пребывание в центре будет для них бесплатным.

Нерезиденты страны и самостоятельные путешественники будут обязаны отсидеть пятидневный карантин в отелях, определённых властями, за свой счёт. То же самое касается и трансфера из аэропорта.