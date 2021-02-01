Берёзовский, Свердловская область, , 15:03 — REGNUM Стационар центральной городской больницы Берёзовского (Свердловская область) вернулся к обычному формату работу. Об этом сообщается на странице медицинской организации в соцсетях.

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Для пациентов открыли три отделения стационара — кардиологическое, неврологическое и терапевтическое. В помещениях провели санитарную обработку.

«Хирургическое и реанимационно-анестезиологическое отделения будут также открыты через несколько дней», — уточнили в больнице.

Госпиталь для больных COVID-19 развернули на базе больницы 31 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области постепенно снижается число новых выявляемых носителей коронавируса. 1 февраля 2021 года власти зарегистрировали 348 случаев заражения.

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