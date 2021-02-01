Нур-Султан, , 14:50 — REGNUM Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в феврале получат 2050 медицинских работников в Алма-Ате. Об этом сообщили в городском управлении общественного здоровья.

Препарат получат работники инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, реанимации, первичной медико-санитарной помощи, приемных покоев, а также сотрудники санитарной эпидемиологической службы.

На втором этапе прививку поставят учителям и работникам медицинских служб, которые не вошли в перечень первого этапа. На третьем этапе вакцину получать учителя школ-интернатов, воспитатели детских садов, студенты и лица с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Казахстане началась массовая вакцинация против коронавируса. Ранее главный санитарный врач республики Ерлан Киясов сказал, что для возвращения к нормальной жизни вакцину должны получить 50% населения республики.

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