Сеул, , 14:55 — REGNUM В Южной Корее вакцинируют от COVID-19 иностранцев, находящихся в стране на долгосрочной основе. Об этом сообщает TBS News со ссылкой на представителей Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, на равне с гражданами страны будут вакцинированы иностранцы, имеющие долгосрочные визы и зарегистрированные в системе государственного медицинского страхования страны.

Известно, что вакцинация иностранцев пройдет в соответствии с графиком, утверждённым правительством. Первыми будут вакцинированы медицинские работники, работающие с ковид-пациентами.

Отмечается, что критерии для вакцинации иностранцев, имеющих краткосрочные визы, включая туристов и сезонных рабочих, будут определены позже.