Красный Сулин, Ростовская область, , 14:40 — REGNUM В Красном Сулине Ростовской области начался ремонт в квартирах, выданных сиротам. Власти пообещали избавить жильцов от плесени до 1 марта. Об этом сообщает донской Центр управления регионом.

«Во время осмотра выявлены очаги образования плесени на стенах и потолке в двух квартирах дома, где живут дети-сироты. В жилых помещениях ведётся косметический ремонт. Работы будут завершены до 1 марта», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что жалобу на качество выданного сиротам жилья депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев (ЛДПР) подал в прокуратуру. Народный избранник лично побывал в квартирах красносулинцев и обнаружил не только плесень на стенах, но и трещины внутри дома.

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