Касимов, Рязанская область, , 15:04 — REGNUM Музей денег начал работу в городе Касимове Рязанской области. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе правительства региона.

В экспозиции нового музея представлены монеты от Римской Империи до современности, а также различные банкноты. Частная коллекция насчитывает более шести тысяч экземпляров, связанных с историей и устройством денежного обращения из более чем 150 стран мира. Музей денег открыло некоммерческое учреждение культуры «Касимовский музей необычных коллекций», выиграв в 2020 году 495 тысяч рублей в конкурсе Фонда президентских грантов. На торжественном открытии посетители нового музея могли отчеканить себе на выбор различные монеты.

Ранее в Касимове на средства Фонда президентских грантов уже был открыт музей «Бабочки и стрекозы».