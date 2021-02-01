Посёлок городского типа Воротынск, Калужская область, , 15:03 — REGNUM В посёлке Воротынск будет создана инфраструктуру для раздельного сбора мусора, сообщает 1 февраля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совещание руководителей органов государственной и федеральной власти Калужской области.

Ранее в ходе личного приема губернатора области Владислава Шапши выяснилось, что жители этого муниципалитета не знают, сколько мусора они ежегодно производят. Более того, в Воротынске не ведётся раздельный сбор мусора.

«Это должен быть первый муниципалитет в Калужской области, где весь мусор на сто процентов собирается раздельно. У нас есть хорошие примеры и в Обнинске, и в Калуге, и в других районах. В Воротынске должна быть создана необходимая инфраструктура, а дальше — дело за людьми, за тем, как они будут ею пользоваться, а также за тем, насколько активно здесь поработают общественники, экологи и местная власть для того, чтобы объяснить людям важность раздельного сбора мусора. Один маленький Воротынск производит 30 тысяч кубов мусора в год. Если кто-то заботится об экологии, то, в первую очередь, всем нам надо начать с себя. Нужно разделять мусор для того, чтобы уменьшить нагрузку на природу», — заявил на совещании губернатор области Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, на личном приёме граждан губернатором области, также шла речь о перспективах строительства в окрестностях посёлка Воротынск Бабынинского района завода по переработке аккумуляторов и батареек. У посельчан возникли вопросы к руководству области об экологической безопасности объекта. Владислав Шапша заверил, что переработка радиоактивных отходов на территории области абсолютно исключена. По мнению губернатора, в открытом доступе должна быть информация о проекте, карты с планируемым размещением производственных объектов и другие данные, чтобы избежать недостоверных слухов.

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