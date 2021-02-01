Уфа, , 14:40 — REGNUM 305 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявлено 40 603 случаев заражения этой инфекцией. За минувшие 24 часа была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19. 69-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием, 82-летняя женщина и 71-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 73-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем.

Всего в регионе скончались 824 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба на 1 февраля, по области справились с вирусом 37 350 человек, в том числе 193 пациента выздоровели за минувшие сутки.

Согласно данным на 31 января, в регионе за сутки было выявлено 307 случаев заражения коронавирусом.