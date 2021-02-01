Нью-Йорк, США, , 14:49 — REGNUM Большая часть запланированных на 1 февраля авиационных рейсов из Нью-Йорка и его окрестностей отменена в преддверии снежной бури. Это 1 февраля следует из данных, размещенных на сайте FlightAware, который отслеживает передвижение самолетов.

При этом в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменены 154 авиарейса (72% от общего числа вылетов), в аэропорту Ла-Гуардиа отменены 106 рейсов (89%), в международном аэропорту Либерти (соседний штат Нью-Джерси) отменены 162 авиарейса (72%) и в аэропорту Бостона (находится в четырех часах езды от Нью-Йорка, штат Массачусетс) отменены 56 рейсов (30%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что штормовое предупреждение из-за ураганного ветра и сильного снега объявлено на ближайшие два дня на Чукотке.