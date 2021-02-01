Саратов, , 14:50 — REGNUM В Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 542 человека. Накануне скончались еще два пациента. Об этом 1 февраля сообщает облминздрав.

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Побороть тяжелое заболевание не смогли двое мужчин. Возраст погибших — 58 и 70 лет. 58-летний пациент страдал артериальной гипертензией и сахарным диабетом. 70-летний мужчина — хронической ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области коронавирусная инфекция подтверждена по состоянию 1 февраля у 43 435 человек, за сутки инфицированы 243 жителя. Минувшим днем заболел 241 человек. Выздоровели с начала пандемии 38 062 пациента или 87,6%, за сутки — 253 человека.

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