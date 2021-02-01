Ашхабад, , 14:18 — REGNUM Власти Туркмении продлили карантинные меры до 1 марта 2021 года в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, сообщает издание Orient.

Запрещается работа торговых объектов за исключением магазинов, торгующих продуктами и товарами повседневного спроса. Ограничена также работа объектов общественного питания, кинотеатров, театров, музеев, салонов красоты, бань и спортивных объектов.

Кроме того, ограничение распространяется на платные учебные центры, преподающие краткосрочные курсы. Вместе с тем разрешается работа парикмахерских и ателье.

Запрещается проводить спортивные мероприятия и посещать мечети. Закрыты железнодорожные пассажирские перевозки и автобусное междугороднее сообщение.

Отметим, по официальным данным, в Туркмении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.