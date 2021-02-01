Новосибирск, , 14:17 — REGNUM Новосибирский областной суд сегодня, 1 февраля, отменил решение Центрального суда в отношении бывшей сотрудницы прокуратуры Новосибирска Александры Авериной. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Апелляционным постановлением судьи Новосибирского областного суда от 1 февраля 2021 года постановление Центрального районного суда Новосибирска от 11 января 2021 года в отношении обвиняемой Авериной А.И. отменено, принято новое, которым изменена мера пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Обвиняемая Аверина А.И. освобождена из-под стражи», — говорится в решении.

Аверину подозревают в совершении заведомо ложного доноса. В прокуратуре она руководила управлением по надзору за соблюдением федерального законодательства.