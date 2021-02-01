Москва, , 14:17 — REGNUM Ежегодная индексация правительством России социальных выплат, пособий и компенсаций на уровне инфляции является стандартной практикой для нашей страны, обеспечивающий поддержку уровня жизни населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Соколов.

«Так, оценка Росстатом динамики потребительских цен показала годовую инфляцию в 4,91%, что соответствует размеру индексации в 4,9%.

При этом в начале 2021 года пенсии российских граждан выросли на 6,3%, что можно назвать весьма положительным результатом, учитывая социально напряженный и экономически сложный 2020 г.

Своевременность социальных обязательств государства находится на плановом уровне, несмотря на исполнение федерального бюджета за 2020 год с дефицитом в 3,8% ВВП (4,1 трлн рублей).

В 2021 года перед российским правительством стоит сложная задача по оптимизации расходной части бюджета на фоне усиления политической напряженности со стороны США, а также нерешенности текущих социально-экономических проблем, вызванных пандемией COVID-19.», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Михаил Мишустин подписал постановление об индексации социальных пособий. С 1 февраля 2021 года в России ряд пособий повысится на 4,9%.

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