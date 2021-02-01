1 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 14:25 — REGNUM В Москве завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым. Гражданская панихида прошла в театре им. Вахтангова, в котором актер прослужил более 60 лет сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церемония прощания с Василием Лановым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Очередь в театр им. Вахтангова на церемонию прощания Дарья Антонова © ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Василием Лановым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Оркестр на церемонии прощания Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вынос гроба с телом Ланового из театра Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Оркестр на церемонии прощания с Лановым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Василием Лановым Дарья Антонова © ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Василием Лановым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Церемония прошла в открытом формате, с соблюдением мер безопасности. Проститься с Лановым пришли многочисленные друзья, коллеги и поклонники его творчества, а также его родные. Траурную церемонию посетили и возложили цветы Сергей Шойгу, Геннадий Зюганов, Сергей Собянин, Александр Кибовский, Герман Греф, деятели культуры и актёры Нонна Гришаева, Григорий Лепс, Евгений Герасимов, Никас Сафронов.

Коллеги и друзья провожают Ланового в последний путь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Прощальные аплодисменты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Василием Лановым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Василием Лановым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сергей Собянин приносит соболезнования сыну Василия Ланового Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Семья и друзья Василия Ланового Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Друзья Василия Ланового Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Василием Лановым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Григорий Лепс прощается в Василием Лановым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Василий Лановой до конца жизни прослужил в театре им. Вахтангова, играя в спектаклях ведущие роли. Актёр также сыграл в десятках отечественных кинолент, среди которых «Алые паруса», «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Война и мир» и другие.

Церемония прощания с Василием Лановым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Григорий Лепс приносит соболезнования родным артиста Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Церемония прощания с Василием Лановым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Нонна Гришаева Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пётр Толстой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Церемония прощания с Василием Лановым Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Напомним, Василий Лановой скончался 28 января на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ланового похоронят на Новодевичьем кладбище.