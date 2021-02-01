Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM Январь 2021 года в Санкт-Петербурге попал в список самых тёплых январей XXI века. Об этом 1 февраля сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Зимний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Средняя температура воздуха января 2021 года в Санкт-Петербурге составила минус 4,7 градуса, что на 3,2 градуса выше климатической нормы. С таким показателем он попал практически точно в середину списка самых тёплых январей XXI века.

При этом более заметно потеплели ночи, средняя ночная температура оказалась выше нормы на 4,5 градуса, а дневные максимумы превысили многолетние значения всего на 2,3 градуса.

«Это говорит о более облачной, чем обычно погоде, когда облака не позволяли сильно остывать воздуху по ночам, — пояснил специалист.— Подтверждает предположение о более облачной погоде и количество дней с осадками: их оказало 21, что более чем в два раза превышает климатическую норму (10 дней), хотя общее количество выпавших осадков оказалось меньше положенного».

Всего в январе 2021 года в Петербурге выпало 35 мм осадков, что составляет 92% от месячной нормы.

Самым холодным днем стало 18 января, тогда подморозило до минус 18,0 градусов, а теплее всего было 25 января, когда воздух прогрелся до +4,5 градуса.

«Этот день стал и единственным с температурным рекордом», — отметил Леус.

По прогнозам синоптика, первая половина февраля в Петербурге ожидается холодной, по ночам температура будет пару раз опускаться ниже отметки минус 15 градусов. Во второй половине месяца станет теплее, но в целом месяц окажется на 0,5−1,0 градус холоднее нормы: норма февраля минус 6,9 градусов.

«Февраль может даже оказаться холоднее минувшего января. А вот осадков, как и в январе, окажется меньше положенного на 5−10 мм (норма 31 мм)», — заключил он.

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