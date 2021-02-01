Иерусалим, , 15:10 — REGNUM Похороны двух известных раввинов, прошедшие в Израиле 31 января, собрали огромное скопление людей в нарушение антикоронавирусных мер, сообщает Ynet.

Оба мероприятия прошли в Иерусалиме. Сперва около десяти тысяч человек приняли участие в процессии в честь раввина Мешулама Довида Соловейчика, который скончался от COVID-19 в возрасте 99 лет. Всего через несколько часов состоялись массовые проводы другого известного раввина, Ицхака Арье Шайнера, умершего от этой болезни в возрасте 98 лет. Провожать его в последний путь вышли тысячи человек, несмотря на указание ряда раввинов не приходить на траурную процессию, после того как предыдущие массовые похороны вызвали общенациональную критику за вопиющее пренебрежение правилами.

Похороны Соловейчика вызвали осуждение со стороны израильских официальных лиц, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который раскритиковал тех, кто принимал участие в этом мероприятии.

В обоих случаях полиция отсутствовала. По словам командующего полицией Сионского округа генерал-лейтенанта Офер Шомер, такое решение было принято потому, что применение силы привело бы к кровопролитию. Шомер добавил, что полиция развернула контрольно-пропускные пункты по всей стране, чтобы не пустить толпы людей из других частей Израиля на похороны.

В тот же день парламент Израиля одобрил удвоение штрафов за пренебрежение антикоронавирусными мерами, — по словам министра обороны Бени Ганца, это поможет избежать ситуаций, подобно тем, которые имели место на массовых похоронах в Иерусалиме.