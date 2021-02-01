Нальчик, , 14:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии на 1 февраля число госпитализированных в госпитали для лечения пациентов с COVID-19 составляет 827 человек. Среди них в том числе и пациенты с неподтвержденным коронавирусом. Доля занятых коек не превышает 66% от всех созданных в республике койко-мест, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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За прошедшие сутки в Кабардино-Балкарии был подтвержден коронавирус еще у 87 пациентов. Это наименьший показатель за последние месяцы. Общее число носителей коронавируса увеличилось до 18 862 человек.

Выздоровели за все время пандемии 17 584 человека (+71 за последние сутки). Случаев летального исхода в республике зафиксировано 331. По данным минздрава, за последний день скончались еще двое жителей КБР — 42-летняя жительница села Жемтала и 63-летний житель города Нальчика.