Москва, , 14:14 — REGNUM Программа туристического кешбэка может быть распространена на отдых для детей. С соответствующей инициативой выступило Федеральное агентство по туризму РФ.

«Туристская услуга сформирована юридическим лицом, сведения о котором содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, предоставляющим туристу туристский продукт; юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, предоставляющими туристу гостиничные услуги; санаторно-курортной организацией, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, сведения о которой содержатся в реестре курортного фонда Российской Федерации, или организацией отдыха детей и их оздоровления», — говорится в проекте постановления правительства РФ о правилах предоставления субсидий в 2021 году, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что в остальном всё останется без изменений: поездка должна будет продлиться не менее двух ночей, а размер кешбэка составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной карте. При этом оплатить тур необходимо картой «Мир».