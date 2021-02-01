Казань, , 14:48 — REGNUM В Татарии вакцину от новой коронавирусной инфекции распределят по районам республики в зависимости от потребностей. Первоочередно учтут число записавшихся в лист ожиания на вакцинацию. Об этом заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

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Вакцина распределяется по крупным городам и по тем районам, где сформирован значительный лист ожидания, то есть при поставке ориентируются на потребность районов. Жителям республики не стоит бояться включаться в лист ожидания, так как именно он показывает потребность в вакцине и позволяет распределять ее более оперативно, добавил представитель ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, духовное управление мусульман Татарии обратилось к производителям российских вакцин от коронавируса с просьбой раскрыть состав препаратов, чтобы проверить их на халяльность. Подобная сертификация вызвана исключительно «заботой о верующих». Об этом заявил председатель комитета по стандарту «Халяль» при управлении Ирек Зиганшин.

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