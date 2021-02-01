Екатеринбург, , 14:16 — REGNUM Свердловский областной суд оставил в силе решение оштрафовать региональный госпиталь для ветеранов войн (Екатеринбург). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе судебного органа.

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В июле 2020 года медучреждение принимало заболевших COVID-19. Одна из пациенток пожаловалась, что ее положили с больными COVID-19, хотя у самой женщины не было коронавирусной инфекции. Роспотребнадзор выявил, что потоки пациентов с подтверждённым и неподтвержденным диагнозом COVID-19 не были разделены. Были обнаружены и другие нарушения.

Верх-Исетский районный суд постановил оштрафовать больницу на 100 тыс. рублей. В госпитале подали апелляцию, но областной суд оставил решение без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, граждан России оштрафовали уже на общую сумму в 23 млн рублей за несвоевременное тестирование на коронавирус.

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