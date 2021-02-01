Орел, , 14:34 — REGNUM Красный мост в центре Орла закрылся на реконструкцию 1 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Одна из главных городских артерий будут закрыта для движения на 22 месяца.

По Красному мосту двигались 13 автобусных, три трамвайных и два троллейбусных маршрута. Потоки общественного транспорта и автомобилистов теперь перенаправят на улицы Фомина, 3-ю Курскую, 4-ю Курскую, Гагарина, Розы Люксембург и мост Дружбы. Трамваи продолжат ходить только по Заводскому району, а в Железнодорожном районе их заменят автобусы, причём пересадка в течение 30 минут будет бесплатной, пассажирам необходимо сохранять посадочный билет.

Пешеходы смогут продолжить движение по Красному мосту ориентировочно до апреля-мая 2021 года, после чего введут в эксплуатацию временный крытый пешеходный мост со стороны памятника Ивану Грозному.

Реконструкцию планируется завершить 18 ноября 2022 года. Красный мост расширят на 5,48 м, в центре проложат трамвайные рельсы, по бокам проезжей части обустроят полосы безопасности. Тротуары с обеих сторон разграничат парапетными ограждениями.

Читайте развитие сюжета: На ремонт Красного моста в Орле потратят 1,4 млрд рублей