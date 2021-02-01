Махачкала, , 14:04 — REGNUM В Дагестане набирает обороты прививочная кампания против коронавируса. В числе привитых уже сотрудники правопорядка и священники. Так, в центрах вакцинации побывали более 160 сотрудников Росгвардии. В первой группе привитых было 65 силовиков, во второй — более ста, сообщили в минздраве региона.

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Проводится вакцинация и среди военнослужащих Каспийской флотилии, сотрудников регионального управления МВД, в том числе министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов. В махачкалинской епархии сообщили, что среди одних из первых привитых был архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Он заявил, что сделать прививку от опасной инфекции — его гражданский долг, так как он общается с большим количеством верующих и обязан быть сам здоровым и подавать пример своей пастве.

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