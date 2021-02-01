Москва, , 14:06 — REGNUM В настоящее время у советского и российского актера, народного артиста РСФСР Александра Збруева нормально самочувствие, и он находится дома. Об этом 1 февраля сообщил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Директор «Ленкома» поспешил успокоить всех поклонников замечательного артиста Александра Збруева.

«Александр Викторович находится дома, репетиций у него пока нет, он отдыхает. У него немного поднималось давление, но сейчас Александр Викторович чувствует себя нормально», — приводит его слова ТАСС.

Отметим, ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Александр Збруев госпитализирован с пневмонией и его состояние медики оценивают, как среднетяжелое.