Москва, , 14:01 — REGNUM Вопрос о переводе интернета в России по подобию Китая на VPN обсуждают давно. Работа по совершенствованию нормативно-правового регулирования, ужесточающего контроль над инфраструктурой интернета, контентом и коммуникациями идёт постоянно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

«Причин тому несколько и в первую очередь это касается фильтрации незаконной информации и автоматическому блокированию противозаконного контента.

Закон о «Суверенном Рунете» был принят ещё в 2019 году. С того момента интернет-провайдеры стали устанавливать оборудование, позволяющее блокировать запрещенным контент.

Сейчас все VPN-сервисы и поисковики подключены к государственной информационной системе и есть возможность защитить российский интернет от внешнего вмешательства иностранных компаний.

Поправки «пакета Яровой», принятые ещё в 2018 году обязывают операторов связи и интернет-компании, отнесенные в России к «организаторам распространения информации», хранить и предоставлять ее госорганам, в том числе это касается мессенджеров и социальных сетей.

Сейчас в российском реестре ПО более 250 интернет-компаний и сервисов, таких как Яндекс, Telegram, Mail.ru и Сбербанк-онлайн. Западные гиганты пока отказываются полностью соответствовать российскому законодательству.

Это обстоятельство вынуждает российские власти распространить госуправление принудительно. Тут вопрос, кто-кого — Россия отключится от интернета или её отключат не стоит ребром», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал потенциально возможным отключение России от глобальной сети интернет.

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