Париж, , 13:59 — REGNUM Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» может быть предложена жителям Франции, если регуляторы ЕС и самой республики подтвердят её безопасность и эффективность. Об этом заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире радиостанции France Info.

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«Мы не смотрим на национальную принадлежность вакцины. Главное, чтобы она была безопасной и эффективной», — сказал он.

Атталь уточнил, что как только Европейское агентство лекарственных средств посчитает, что вакцина безопасная и эффективная, то Высший орган здравоохранения республики начнёт свою проверку.

«И она может быть предложена французам, если это так», — резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина от COVID-19, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства здравоохранения России, была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. Она получила название «Спутник V» и стала первым подобным препаратом в мире.

Ранее глава РФПИКирилл Дмитриевзаявил, что вакцина «Спутник V» в течение ближайшего времени будет зарегистрирована в более чем в 25 странах.

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