Новосибирск, , 13:57 — REGNUM ВНовосибирске с 14:00 сегодня, 1 февраля, до 16:00 (время местное) вторника, 2 февраля, ожидаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферу первой степени опасности. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

Сегодня ночью, 2 февраля, в городе будет преимущественно без осадков, местами дым, дымка, ветер восточный 3−8 м/с, температура воздуха −21… −23°C, местами −25… −27°C, на дорогах местами гололедица.