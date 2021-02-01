Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM Жители микрорайона Платовский в Ростове-на-Дону попали в транспортный тупик, с чём и обратились в интерактивную приёмную донского губернатора Василия Голубева. Городская администрация отчиталась о мерах, оперативно принятых после поступившей главе региона жалобы.

Ростовчане сетуют, что выезд из спального района всего один. В часы пик горожане вынуждены простаивать в многокилометровых пробках. Чтобы добраться на работу, в поликлинику, школу или детский сад, люди идут пешком вдоль дороги по улице Алябьева. При этом на этом участке нет ни фонарей, ни тротуара.

В мэрии же уточнили, что дорожные службы выполнили текущий ремонт улицы Алябьева — выполнены «фрезеровка участков и выравнивание литой асфальтобетонной смесью». Освещение и тротуары на улице появиться могут в том случае, если будет принято решение о расширении дороги, что потребует разработки проектно-сметной документации и выделения средств на её реализацию.

Выбраться из транспортного тупика власти также предлагают с помощью застройщика, с которым необходимо провести переговоры «о благоустройстве временной дороги по улице Тимофеева, где был технический проезд ранее».