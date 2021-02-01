Орел, 1 февраля 2021, 14:08 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении оперативного дежурного ОМВД России по Залегощенскому району Орловской области. Полицейский пообещал «помочь» местной жительнице сдать экзамен на водительские права, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По данным следствия, оперативный дежурный в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия в августе 2020 года получил от местной жительницы 15 тысяч рублей. Деньги предназначались за сдачу квалификационного экзамена на право управления транспортными средствами категории «В». Средствами полицейский распорядился по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», проводятся следственные действия.