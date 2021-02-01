Москва, , 13:45 — REGNUM Советский и российский актёр Александр Збруев находится дома из-за проблем с давлением. Об этом ТАСС заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

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«Александр Викторович находится дома, репетиций у него пока нет, он отдыхает. У него немного поднималось давление, но сейчас Александр Викторович чувствует себя нормально», — сказал Варшавер, комментируя информацию СМИ о том, что Збруев якобы заразился коронавирусом и оказался в больнице с пневмонией.

Он попросил СМИ успокоить «поклонников таланта» Збруева относительно состояния здоровья артиста.