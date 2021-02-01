Махачкала, , 13:45 — REGNUM В Дагестане в связи с улучшением ситуации с коронавирусом снижается число госпитализированных пациентов. Благодаря этому в минздраве региона сочли возможным снизить число койко-мест в госпиталях более чем на тысячу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Instagram.

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«Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в республике относительно стабилизировалась, что позволило сократить количество перепрофилированных коек и вернуть 1039 койки к обычному режиму работы», — сообщила врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Она отметила, что по сравнению с концом декабря, когда в сутки госпитализировали почти 300 пациентов, в настоящее время в среднем число госпитализаций снизилось до 168 в день.

Напомним, по данным на сентябрь 2020 года, в Дагестане были созданы около 4,2 тыс. коек в ковидных госпиталях.

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