Новосибирск, , 13:45 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки было выявлено ещё 134 новых случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 133 случая, 30 января — 136 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё восемь пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 63 года, 65 лет, 87 лет и женщины в возрасте 56 лет, 57 лет, 80 лет, 82 года. Всего в регионе умерли 1233 человека, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 109 человек, на ИВЛ — 23 пациента».

Всего на утро сегодня, 1 февраля, в регионе выявлено 32 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе у 1819 детей; 29 747 пациентов выздоровели (+92 за сутки).