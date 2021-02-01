Уфа, , 13:53 — REGNUM Сильный снег, переходящий в мокрый, метель и гололед ожидаются в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам сотрудников спасательного ведомства, 1 февраля и 2 февраля в некоторых районах республики ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, сильный снег, гололед, снежные заносы. Может происходить налипание мокрого снега на деревья и провода.

Температура воздуха ночью в регионе может опуститься до — 15 °C, а днем столбик термометра может подняться до +2°С.

Отмечается, что на автотрассах может ухудшиться видимость до менее 500 метров.

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