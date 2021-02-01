Москва, , 13:43 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, в Москве состоялась церемония прощания с советским и российским актёром театра и кино, Народным артистом СССР Василием Лановым. Гражданская панихида прошла в родном театре артиста — театре имени Вахтангова.

Василий Лановой в роли Ивана Вараввы Цитата из к/ф «Офицеры». Реж. Владимир Роговой. 1971. СССР

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Проститься с ним пришли сотни человек, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, артисты Сергей Маковецкий, Александр Олешко, Бедрос Киркоров.

Актёра проводили в последний путь продолжительными аплодисментами. Похоронят Ланового на Новодевичьем кладбище.

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Как сообщало ИА REGNUM, легендарного актёра не стало 28 января. Ему было 87 лет. Василий Лановой скончался от последствий заражения коронавирусом.

Василий Лановой был известен зрителям по ролям в десятках кинофильмов, среди которых «Семнадцать мгновений весны», «Солярис», «Алые паруса», «Офицеры», «Дни Турбиных», «Павел Корчагин», «Анна Каренина» и многих других.