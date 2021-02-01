Душанбе, , 13:42 — REGNUM Министерство юстиции Таджикистана не ведет статистики случаев многоженства. Об этом 1 февраля заявил глава ведомства Музаффар Ашуриён на пресс-конференции в Душанбе.

Министр посоветовал журналистам обратиться с этим вопросам в МВД. «Двоеженство в Таджикистане — это преступление», — сказал Ашуриён. Он добавил, что мужчина-двоеженец в случае выявления нарушения должен выплатить штраф.

Отметим, наказание за многоженство в Таджикистане предусмотрено ст. 170 Уголовного кодекса республики. Размер штрафа может составить до 1 тыс. минимальных размеров заработной платы ($5265) или исправительными работами до двух лет.

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