Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM В Свердловской области подтвердили 14 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Столько же летальных случаев COVID-19 зафиксировали днём ранее (31 января 2021 года). А 30 января власти зарегистрировали 16 смертей.

В регионе скончались от COVID-19 уже 2048 человек. Всего в России умерли 73 619 пациентов, заболевших данной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зарегистрировано более 70,8 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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